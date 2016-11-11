Майже третина читачів УНІАН не очікують "нічого доброго" для України від президентства Трампа - опитування
11:22, 11 листопада 2016Світ
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30% опитаних читачів УНІАН вважають, що президентство Дональда Трампа не принесе для України нічого доброго.
Про це свідчать результати інтерактивного опитування, проведеного УНІАН.
15% читачів вірять, що новообраний президент США буде "кращим за Обаму" і "нарешті наведе порядок" у світі.
37% читачів переконані, що ще рано робити будь-які висновки щодо результатів виборів у США, а 18% опитаних байдуже на результати виборів у США, адже їх безпосередньо це не стосується.
Усього в опитуванні взяли участь 3300 читачів.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.
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