Майже третина читачів УНІАН не очікують "нічого доброго" для України від президентства Трампа - опитування

Про це свідчать результати інтерактивного опитування, проведеного УНІАН.

15% читачів вірять, що новообраний президент США буде "кращим за Обаму" і "нарешті наведе порядок" у світі.

37% читачів переконані, що ще рано робити будь-які висновки щодо результатів виборів у США, а 18% опитаних байдуже на результати виборів у США, адже їх безпосередньо це не стосується.

Усього в опитуванні взяли участь 3300 читачів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками проведених в США 8 листопада виборів Трамп стане новим президентом США.