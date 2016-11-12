Китай запустив метеорологічний супутник

Китай запустив у космос метеорологічний супутник "Юнхай-1". Запуск відбувся в 7:14 за місцевим часом (1:14 за Києвом) з космодрому Цзюцюань, який знаходиться в провінції Гансю в пустелі Гобі, повідомляє РБК з посиланням на китайське агентство "Сіньхуа".

"Супутник на орбіту вивела ракета "Чан чжен-2D". Це 240-а місія для ракети сімейства "Чан чжен", - йдеться в повідомленні.

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Розроблений Шанхайської академією космічних технологій супутник буде використовуватися для спостереження за атмосферою, морської та космічної середовищами, а також запобігання лих та їх наслідків. Крім того, супутник буде виконувати наукові експерименти.

В середині вересня з того ж космодрому Китай вивів на розрахункову орбіту космічну станцію "Тяньгун-2", яка стала другою для Китаю орбітальною станцією.

Перша - "Тяньгун-1" був запущений в 2011 році. В березні 2016 року дані зі станції перестали надходити, так як вона виробила свій операційний ресурс.