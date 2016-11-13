Уряд Колумбії і повстанці досягли нової мирної угоди після провалу на референдумі

Про це повідомляє ВВС.

Альваро Урібе, колишній президент країни брав участь у цьому раунді переговорів, спрямованих на завершення 52-річної громадянської війни.

Первісна угода була визнана лівим крилом повстанців доволі прийнятною.

Нову угоду має схвалити парламент, а не безпосередньо виборці.

"Ми досягли нової остаточної угоди про припинення збройного конфлікту, яка включає в себе зміни, уточнення та деякі нові доповнення від різних соціальних груп", – повідомили представники сторін в спільній заяві.

Заява була зачитана дипломатами з Куби і Норвегії, країн-посередників, в кубинській столиці Гавані.

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Попередня угода була відхилена 50,2% виборців в ході референдуму, проведеного 2 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, уряд Колумбії і повстанці організації «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може покласти край конфлікту, який триває вже більше 50 років.

Збройний конфлікт між владою Колумбії і FARC почалася в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тисяч осіб. Мирні переговори влади з угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.