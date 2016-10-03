Колумбійці на референдумі не підтримали перемир'я з ФАРК

Про це повідомляє BBC.

50,2% виступили проти угоди, в той час як 49,8% підтримали її - різниця становить менше, ніж 63 000 голосів з 13 мільйонів бюлетенів.

Угода між ФАРК і урядом Колумбії була підписано минулого тижня після чотирьох років переговорів.

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Свої підписи під угодою поставили президент країни Хуан Мануель Сантос і лідер бойовиків Родріго Лондоньо, відомий як Тимолеон Хіменес або Тимошенко.

Сантос зазначив тоді, що іншого шляху зупинити війну, в якій загинуло понад 260 тис. осіб, немає.

У FARС погодилися скласти зброю після 52 років конфлікту, щоб увійти в політичний процес.

Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Колумбії повстанці організації «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може покласти край конфлікту, який триває вже більше 50 років.

Збройний конфлікт між владою Колумбії і FARC почалася в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тисяч осіб. Мирні переговори влади з угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.