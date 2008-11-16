8-бальний землетрус на сході Індонезії

На сході Індонезії в неділю стався землетрус магнітудою 7,7 та передано попередження про можливість цунамі.

За даними індонезійських фахівців, епіцентр підземного поштовху знаходився в морі Сулавесі за 138 кілометрів на північний захід від міста Горонтало, на глибині 10 кілометрів.

Даних про жертви і руйнування поки не надходили, передає РІА «Новости».

У грудні 2004 року найпотужніше цунамі в Індонезії забрало життя сотень тисяч людей.

Індонезія розташована у найбільш сейсмічно активній зоні планети і є частиною так званого "тихоокеанського вогненного кільця" (могутнього тектонічного розлому). Щорічно сейсмологи реєструють там шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4,0 за шкалою Ріхтера. У цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити, одна з яких пересувається зі швидкістю 7 сантиметрів у рік.

Активність цунамі останнім часом значно посилилася в регіоні. З 1994 року воно фіксувалося приблизно раз у два роки. У 1996 році вали води обрушилися на острів Біак, через два роки - на Молуккські острови, в 1998 році - на острів Сулавесі. Після цього настала нетривала перерва - до грудня 2004 року, коли найпотужніше цунамі спричинило загибель сотень тисяч осі. У 2006 році стихія охоплювала Індонезію як мінімум двічі: біля південного берега острова Ява, коли загинули понад 650 осіб, і біля острова Буру, коли обійшлося без жертв.