Путін звільнив міністра, викритого на хабарі у $2 мільйони, "у зв'язку з втратою довіри"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ підписав глава російської держави.

«Володимир Путін свої указом звільнив Улюкаєва від займаної посади у зв'язку з втратою довіри», - йдеться в повідомленні.

Раніше Басманний суд Москви санкціонував домашній арешт Улюкаєва, обвинуваченого в отриманні хабара.

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«Клопотання слідчого задовольнити, обрати щодо обвинуваченого Улюкаєва запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Термін домашнього арешту встановити до 15 січня», - сказано в рішенні судді.

15 листопада Слідчий комітет РФ повідомив про затримання за хабар у розмірі 2 млн дол. міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва. Кримінальну справу щодо нього порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 Кримінального кодексу РФ (отримання хабара в особливо великому розмірі). «Мова йде про вимагання хабара з боку Улюкаєва», - уточнили в Слідкомі РФ.

Обставини злочину пов'язані з отриманням Улюкаевым 14 листопада 2016 року 2 млн дол. за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, що дозволила ПАТ «НК «Роснефть» здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК «Башнефть» у розмірі 50%.

Затримання Улюкаєва може завершитися першим ув'язненням чиновника вищого рангу за всі 16 років правління Путіна. Якщо російський суд визнає екс-міністра винним, йому загрожує до 15 років в'язниці.