Сьогодні вночі можна побачити рідкісний зоряний дощ

У понеділок, 17 листопада, українці зможуть побачити унікальне космічне явище - "зоряний дощ". Як запевняють астрономи, найкраще розгледіти падаючі метеорити можна в ніч із 17 на 18 листопада. Зорепад, як очікується, розпочнеться після півночі. А перед світанком, з 3 до 5 години, з неба сипатиметься по 10-20 метеорів на годину, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Наша планета входить у щільний метеоритний пояс, тому темної пори доби зможемо спостерігати згорання в атмосфері інопланетних частинок - болідів. Найкраще зорепад буде видно за містом, де немає джерел світла. До нас, до речі, багато хто після таких дощів звертається - мовляв, НЛО бачили", - розповів Артем БІЛИК, голова Центру дослідження аномальних космічних явищ при НТУУ КПІ.

Щоправда, помилуватися красою зорепаду вдасться, якщо дасть змогу погода. "Такі падіння метеорів відбуваються двічі на рік - у серпні і листопаді. Але не щороку цей дощ яскраво виражений. Як правило, лише раз на 33 роки. Останній раз сильний "зорепад" спостерігався в листопаді 2000 року (падало більш як 60 зірок на годину). Наступного разу таку красу можна буде побачити лише через 25 років", - повідомив старший інженер астрономічної обсерваторії Національного університету імені Тараса Шевченка Юрій ТАРАНУХА.

Як повідомлялося, 13 і 14 грудня 2007 року жителі всього світу могли бачити - метеорний потік Гемінід.