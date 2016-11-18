Сльозогінний газ та шумові гранати: У Греції протести завершилися сутичками з поліцією
04:01, 18 листопада 2016Світ
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У Греції марш пам’яті студентів завершився сутичками з поліцією
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Молодь вийшла на вулиці відзначити 43-ю річницю повстання студентів проти диктатури та військової хунти.
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Марш пам'яті спершу тривав мирно. Тисячі греків пройшлися центром Афін, закликали нинішній уряд більше дбати про соціальний захист людей і відмовитися від політики затягування пасків через економічну кризу.
REUTERS
Та вже надвечір радикали не стримались - спровокували бійки, почали усе довкола трощити та підпалювати, і закидали правоохоронців пляшками із займистими речовинами.
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