У Держдумі РФ закликали зняти швейцарські годинники у відповідь на санкції проти "кримських депутатів"

Про це повідомляє російське видання «Парламентська газета».

«Уточнюю: санкції - у відповідь, оскільки я свої санкції відносно Швейцарії ввів значно раніше, коли це ще не стало клоунадою», – заявив він.

«Годинник ношу виключно російського виробництва ... І закликаю всіх депутатів і чиновників оголосити такий же бойкот Швейцарії», - наводить слова Козенко його прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Швейцарія ввела санкції щодо так званих депутатів Держдуми РФ, які потрапили раніше до санкційних списків США та ЄС. Під санкції потрапили ще шість осіб, які були обрані "депутатами" Держдуми РФ в окупованому Криму.

До списку потрапило шість чоловік: Руслан Бальбек, Костянтин Бахарєв, Дмитро Бєлік, Андрій Козенко, Світлана Савченко і Павло Шпер.