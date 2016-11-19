Літак з делегацією РФ, який супроводжували винищувачі Швейцарії, зламався у Лісабоні (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кореспондент газети "Коммерсантъ" Андрій Колесников.

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"Невезучий" (нас) літак у Ліму! В Іл-96 з делегацією та журналістами тепер відмовив запуск двигуна", — написав він, зазначивши, що необхідну для вильоту літака деталь "повинні підвезти з Москви до 18:00 мск".

Раніше ЗМІ повідомляли, що цей же літак Спеціального льотного загону "Росія", що прямував в перуанську столицю на саміт АТЕС, зустріли винищувачі ВПС Швейцарії в повітряному просторі цієї країни та супроводжений до кордону з Францією. У числі пасажирів російського Іл-96-300 перебували члени делегації президента РФ Володимира Путіна, а також супроводжуючі особи та журналісти.