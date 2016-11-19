Польська влада хоче закрити гімназії: у Варшаві почались багатотисячні протести

Учасники акції подали президенту Польщі Анджею Дуді петицію із закликом не реалізовувати реформу, повідомляє biznes.onet.pl.

Читайте такожПольський Сейм проголосував за створення військ тероборони

В акції взяли участь батьки, вчителі, представники органів місцевого самоврядування, директори шкіл, науковці.

За даними одного з організаторів, у мітингу взяли участь близько 50 тис. осіб, зокрема 35 тис. учителів. За даними поліції - близько 15 тис. чоловік.

Учасники акції вважають, що ліквідація гімназій, скорочення на рік загальної освіти, реорганізація мережі шкіл призведе до погіршення якості освіти та умов навчання.

Освітня реформа передбачає повернення до 8-річної початкової школи, 4-річних ліцеїв і 5-річних технікумів, а на зміну професійним школам прийдуть двоступеневі галузеві школи. З 1 вересня 2017 року планується припинити набір учнів до гімназій.

Сейм розгляне пакет рішень щодо освітньої реформи 29 листопада.