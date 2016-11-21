У США невідомий застрелив поліцейського під час виписування штрафу

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Голова поліції Сан-Антоніо Вільям Мак-Манус розповів, що загиблий – 50-річний Бенджамін Марконі, офіцер з 20-річним стажем.

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За словами Мак-Мануса, його підлеглий сидів у своїй машині і виписував штраф порушнику ПДД, автівка якого стояла перед поліцейською.

У цей час ззаду під'їхала інша машина, з неї вийшов чоловік і двічі вистрелив у голову поліцейському. Після того зловмисник сів у своє авто і поїхав геть.

Керівник поліції Сан-Антоніо не вважає, що вбивство якимось чином пов'язане із виписуванням штрафу. За його словами, наразі мотив вбивства невідомий. Мак-Манус додав, що поки що жоден підозрюваний не затриманий.