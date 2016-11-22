Прихильники виходу Каліфорнії зі США передали владі документи про референдум

Хоча автори петиції назвали свій документ "Calexit: плебісцит 2019 року про незалежність Каліфорнії", передає ZN.UA.

На терміни проведення плебісциту вплинула перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа. Адже, як заявив віце-президент і співзасновник кампанії Calexit (від поєднання слів англ. California — Каліфорнія і англ. Exit - вихід) Маркус Руїс Еванс, його група планувала провести референдум пізніше.

Як повідомляє The Los Angeles Times, в американському штаті Каліфорнія прихильники відділення від США зробили перший крок із юридичного оформлення своїх претензій - передали документ про проведення референдуму в офіс генерального прокурора штату.

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Прихильники незалежності Каліфорнії зможуть почати збір підписів за свою ініціативу вже навесні. Вже зараз 13 тис. осіб погодилися брати участь у зборі підписів на волонтерських засадах.

За словами віце-президента і співзасновника Yes California Маркуса Руїса Еванса, цей рух веде діяльність більше двох років. Він відстоює інтереси каліфорнійських платників податків, які платять у федеральну скарбницю більше, ніж штат отримує від уряду США.

Прихильники незалежності також вважають, що жителі Каліфорнії з культурної точки зору відрізняються від населення решти частини країни. Варто наголосити, що більшість жителів Каліфорнії голосували на виборах 8 листопада за Хіларі Клінтон - кандидата від Демократичної партії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США з'явиться 51-й штат: переважна більшість жителів федерального округу Колумбія проголосувала на референдумі за зміну адміністративного статусу на штат.