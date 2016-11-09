У США з'явиться 51-й штат

Перетворення Колумбії в 51-й штат США підтримали на референдумі, що відбувся 8 листопада, понад 80 відсотків жителів федерального округу, повідомляє "Медуза".

Проект зміни адміністративного статусу, винесений на референдум, передбачає, що Колумбія оголосить себе штатом, але залишить на своїй території федеральний округ, де будуть розташовуватися урядові структури.

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Передбачається, що після референдуму Конгрес розробить законопроект про надання Колумбії статусу штату, який повинні підтримати обидві палати парламенту США, а потім підписати президент.

Останні на даний момент нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска стала 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).