У Німеччині пенсіонерку вкотре засудили за нацистські погляди

У Німеччині 88-річну пенсіонерку Урсулу Гавербек, яка відоме своїми нацистськими поглядами, вкотре засудили за публічне заперечення Голокосту, передає DW.ua.

Зазначається, що суд міста Вердена засудив її до двох з половиною років позбавлення волі.

Жінка заперечувала Голокост у численних дописах до верденської газети "Голос рейху". У своїй фінальній промові в суді пенсіонерка заявила про начебто викривлення історії, зокрема про те, що насправді табір смерті Аушвіц (Освенцим) був "трудовим табором, де нікого не вбивали у газових камерах".

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Вона також пообіцяла подати апеляцію на вирок, тому поки залишається на волі.

Нагадаємо, минулого року Гавербек засудили до 10 місяців позбавлення волі за аналогічними звинуваченнями, у вересні цього року - до восьми місяців, ці вироки також оскаржуються і не набули чинності.

У Німеччині за схвалення, применшення чи заперечення Голокосту передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу та п’ятирічного тюремного ув’язнення.