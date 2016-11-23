WSJ назвала ім'я головного кандидата на посаду держсекретаря США

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ходом обговорень, передає РБК.

Відстрочення в рішенні Трампа щодо держсекретаря США пов'язане з перетягуванням канату між прихильниками Ромні і тих, хто наполягає, щоб вибір припав на колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, пише газета. Ще одна група підштовхує Трампа до продовження пошуку кандидатів на посаду голови Держдепу.

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Співрозмовники газети розповіли, що Трамп розглядає Ромні «як класичний вибір на посаду головного дипломата країни, і група радників в перехідній команді підштовхує його до того, щоб обрати кандидата-республіканця президентської кампанії 2012 року». За словами джерел, Трамп схиляється до того, щоб зупинити свій вибір на Ромні.

Видання нагадує, що Ромні і Трамп критикували один одного під час президентської кампанії 2016 року. Але розбіжності між політиками могли залишитися позаду після їх зустрічі, що пройшла в минулі вихідні. Джуліані же був одним з перших прихильників Трампа і відкрито агітував за нього.

Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, спілкуючись з журналістами після зустрічі з Трампом у минулий понеділок, назвав Джуліані «кращим вибором», оскільки у нього «правильний темперамент» для такої посади.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерела NBC News і CNN стверджували, що колишній кандидат в президенти США Мітт Ромні може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.