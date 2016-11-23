WSJ назвала ім'я головного кандидата на посаду держсекретаря США
Обраний президент США Дональд Трамп схиляється до того, щоб запропонувати посаду держсекретаря учаснику президентських перегонів 2012 року, колишньому губернатору штату Массачусетс Мітту Ромні.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ходом обговорень, передає РБК.
Відстрочення в рішенні Трампа щодо держсекретаря США пов'язане з перетягуванням канату між прихильниками Ромні і тих, хто наполягає, щоб вибір припав на колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, пише газета. Ще одна група підштовхує Трампа до продовження пошуку кандидатів на посаду голови Держдепу.
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Співрозмовники газети розповіли, що Трамп розглядає Ромні «як класичний вибір на посаду головного дипломата країни, і група радників в перехідній команді підштовхує його до того, щоб обрати кандидата-республіканця президентської кампанії 2012 року». За словами джерел, Трамп схиляється до того, щоб зупинити свій вибір на Ромні.
Видання нагадує, що Ромні і Трамп критикували один одного під час президентської кампанії 2016 року. Але розбіжності між політиками могли залишитися позаду після їх зустрічі, що пройшла в минулі вихідні. Джуліані же був одним з перших прихильників Трампа і відкрито агітував за нього.
Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, спілкуючись з журналістами після зустрічі з Трампом у минулий понеділок, назвав Джуліані «кращим вибором», оскільки у нього «правильний темперамент» для такої посади.
Як повідомляв УНІАН раніше, джерела NBC News і CNN стверджували, що колишній кандидат в президенти США Мітт Ромні може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.