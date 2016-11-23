У Путіна заявили, що розміщення ракет на Курилах є обґрунтованим

У Росії заявили, що з їхньої точки зору розміщення ракет «Бастіон» і «Бал» на двох островах Курильського архіпелагу є обґрунтованим. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Безумовно, у цього (рішення - ред.) є своє обґрунтування", - сказав Пєсков.

При цьому Пєсков додав, що Москва сподівається, що розміщення ракет не вплине на переговори між РФ та Японією, зокрема, що стосується мирного договору а підсумками Другої світової війни.

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"Разом з тим, з нашої точки зору, це не повинно ніяк вплинути на стрімкі тенденції, які зараз є в наших двосторонніх відносинах з Токіо в плані дуже ретельної підготовки майбутнього (15-16 грудня - Ред.) візиту президента Путіна в Японію", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Росія розмістила на Курильських островах Ітуруп та Кунашир комплекси "Бастіон" і "Бал" з надзвуковими ракетами оперативного призначення.

Ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон" призначені для контролю територіальних вод та захисту узбережжя на десантонебезпечних напрямках.

Пізніше уряд Японії заявив, що країна розгляне заходи у відповідь на розміщення російських ракетних комплексів на Курильських островах Ітуруп і Кунашир.

Для того, щоб вирішити ці проблеми (розміщення озброєння - УНІАН), (сторони - УНІАН) повинні твердо вирішити питання північних територій, яке, як заявив глава японського МЗС, є однією з найбільших проблем.