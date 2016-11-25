Штайнмаєр заявив про загрозу безпеки Європи, зважаючи на російську агресію

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про загрозу для безпеки Європи зважаючи на російську агресію. та закликав взяти контроль над озброєнням. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Welt, пише Радіо 24.

Він наголосив, що ситуація щодо Криму та Донбасу "знову повернули питання війни і миру на наш континент".

При цьому Штайнмаєр наголосив, що виступає "з багатьма іншими європейськими міністрами закордонних справ за перезапуск контролю над озброєннями", оскільки це є "надійним засобом прозорості, уникнення ризиків і побудови довіри".

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«Ми закликаємо всі країни, що відповідають за безпеку Європи, підтримати цю ініціативу і приєднатися до діалогу про контроль над озброєннями», – наголосив Штайнмаєр.

Нагадаємо, сайт Єврокомісії зазнав масштабної кібератаки, однак, витоку інформації не відбулося.

Атака була успішно зупинена, витоку інформації вдалося уникнути.

У листі IT-служби Єврокомісії, яке отримало Politico, сказано, що мова йде про DoS-атаку, яка призвела до уповільнення інтернет-з'єднання. Співробітник організації зазначив, що «вдень ніхто не міг працювати, так як інтернет зникав двічі на кілька годин».

Раніше, болгарський президент Росен Асенов Плевнелієв заявив, що Росія також намагається ослабити Європу. Він наголосив, що Росія намагається дестабілізувати та ослабити Європу за допомогою кібератак.