Пожежникам наразі не вдалося зупинити поширення лісових пожеж в Ізраїлі - ЗМІ

В Ізраїлі пожежникам поки не вдалося зупинити поширення лісових пожеж, повідомляє NEWSru.co.il.

В гасінні лісових пожеж Ізраїлю задіяно 14 протипожежними літаками Air Tractor AT-802 американського виробництва, допомагають Україна, Росія, Греція, Кіпр, Туреччина, Хорватія, США, Великобританія, Італія, Франція, Азербайджан, Єгипет і Йорданія. Зокрема, задіяні російські літаки-амфібії "Бе-200" і американський супертанкер Evergreen-747, який є найбільшим пожежним літаком у світі і може гасити пожежі вдень і вночі.

Інтенсивність лісових пожеж 25 листопада була нижчою, ніж 24 листопада, коли було пошкоджено приблизно 700 одиниць житла в Хайфі, однак виникали нові вогнища загоряння в різних районах країни.

Як наголошується в повідомленні, перші пожежі, що почалися 22 листопада, по всій видимості, стали наслідком необережного поводження з вогнем в умовах сухої погоди і сильного вітру. Ситуацією скористалися зловмисники, які здійснювали навмисні підпали в лісах біля ізраїльських населених пунктів.

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Представники влади Ізраїлю 24 листопада виступали із заявами про те, що найчастіше лісові пожежі були наслідком навмисних підпалів, здійснюваних злочинцями, дії яких зумовлені національною ненавистю до єврейської держави. Ці відомості підтверджуються попередніми розслідуваннями, які ведуть поліція і служба загальної безпеки (ШАБАК). Надходила інформація про затримання підозрюваних у причетності до підпалів в різних районах Ізраїлю і про виявлення ганчірок, просочених бензином, поряд з населеними пунктами.

Багато ізраїльські ЗМІ писали про те, що Ізраїль зіткнувся з новим видом терору. "Однак це не зовсім так: палестинські та ізраїльські араби в минулому неодноразово підпалювали ліси і кущі з метою нанесення збитку ізраїльським населених пунктах. Новим є масштаб того, що відбувається". – наголошується в повідомленні.

Лісові та степові пожежі цими днями вирують не лише в Ізраїлі, але і в багатьох інших регіонах східного Середземномор'я, включаючи Сирії, Лівану, Йорданії та Єгипту.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю. Президент також доручив міністру внутрішніх справ направити в Ізраїль два літаки АН-32 для допомоги в гасінні пожеж. 25 листопада два літака ДСНС "АН-32П" вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги в ліквідації пожеж, які там вирують.