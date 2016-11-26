У Південній Кореї відновилися масові протести з вимогою відставки президента (фото)

У Сеулі знову почалися масштабні протести з вимогою відставки президента Пак Кин Хе, повідомляє Новое время.

На вулиці вийшли тисячі людей. Але цього разу організатори очікують, що до акцій приєднається до 1,5 мільйона осіб.

Адміністрація Сеула підготувалася до протестів, виставивши на вулиці міста 25 тисяч поліцейських.

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ЗМІ повідомляють, що протестувальники заполонили дороги до Синього будинку - офіційної резиденції президента Кореї, який знаходиться в північній частині центру міста.

Поки на вулицях Сеула тисячі осіб, але організатори очікують, що в суботньому протесті візьмуть участь до півтора мільйона громадян.

Спостерігачі зазначають, що серед протестуючих панує радісний настрій. Деякі з них танцюють під музику, що лунає з встановлених колонок. Демонстранти вийшли на мітинг у дощовиках і з різнокольоровими парасольками, щоб захиститися мокрого снігу.

Протести в країні тривають вже більше місяця.