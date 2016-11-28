Іракські війська заявили про знищення майже тисячі бойовиків ІДІЛ в боях за східний Мосул

Про це повідомляє Reuters.

Однак, просування урядових військ сповільнилось у зв’язку з тим, що терористи ховаються серед мирних жителів.

"У боях за східний Мосул спецназ Іраку знищив до 1000 бойовиків ІДІЛ, проте просування іракських військових уповільнилося через застосування терористами мобільної тактики, коли ворог ховається серед тисяч мирних жителів міста", – йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що за шість тижнів наступу іракські сили захопили майже половину східної частини Мосула.

За словами генерал-майора Абдули Гані Аль-Асаді, одного з командирів спецназу, близько 990 бойовиків були вбиті в ході бойових зіткнень на сході міста. Він не повідомив про жертви серед урядових військ, проте наголосив, що нині прогрес загальмувався через використання терористами мирних мешканців у якості живого щита.

"Танки тут не працюють, артилерія не ефективна. Літаки сил коаліції обмежені через мирне населення", – відзначив він.

Нагадаємо, командувач силами Великобританії в Сирії заявив, що було знайдено великий архів документів «Ісламської держави», який показує плани щодо численних нападів в Європі і інших частинах світу.