У США на території державного університету невідомий відкрив стрілянину

Про це повідомляє NBC4i з посиланням на джерело в екстрених службах.

«Стрілок на території коледжу. Біжіть, ховайтесь, бийтеся», - йдеться в твіттері системи аварійного оповіщення університету.

За попередньою інформацією, сім чоловік було евакуйовано з місця події.

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Студентам рекомендовано сховатися і не заходити на територію коледжу. Повідомлення про потерпілих поки не надходили. Попередньо, стрільців може бути двоє.