У США на території державного університету невідомий відкрив стрілянину
19:15, 28 листопада 2016Світ
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У США на території державного університету в штаті Огайо невідомий відкрив стрілянину.
За попередньою інформацією, 7 людей було евакуйовано / nbc4i
Про це повідомляє NBC4i з посиланням на джерело в екстрених службах.
«Стрілок на території коледжу. Біжіть, ховайтесь, бийтеся», - йдеться в твіттері системи аварійного оповіщення університету.
За попередньою інформацією, сім чоловік було евакуйовано з місця події.
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Студентам рекомендовано сховатися і не заходити на територію коледжу. Повідомлення про потерпілих поки не надходили. Попередньо, стрільців може бути двоє.
Фото: nbc4i
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