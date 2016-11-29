РФ образилася через санкції, введені Канадою проти депутатів від окупованого Криму

Про це йдеться в заяві прес-секретаря посольства в Twitter.

У заяві сказано, що дипмісія висловлює крайнє розчарування цим кроком канадської влади. «Діючи таким нелегітимним і ірраціональним чином, канадська сторона заганяє себе в порочне коло конфронтації з Росією», - йдеться в заяві.

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"Це, безсумнівно, негативно вплине на весь комплекс російсько-канадських відносин, які в останній час тільки почали налагоджуватися", - наголошується в повідомленні.

"Російська сторона візьме до уваги цей недружній крок, і буде реагувати на основі взаємності", - заявили в посольстві РФ.

Напередодні МЗС Канади повідомило, що влада країни розширила список персональних санкцій проти Росії, додавши в нього 15 осіб. Серед нових фігурантів списку опинилися шість депутатів Держдуми від окупованого Криму. Раніше в листопаді свої санкційні списки проти росіян розширили США і ЄС.