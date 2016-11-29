У Британії та Польщі підтвердили намір продовжити санкції проти РФ

Про це заявили прем'єри Польщі і Британії Беата Шидло і Тереза Мей, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на видання Gazeta Prawna.

"Ми маємо усвідомлювати зростаючу агресивність Росії. Дуже важливо працювати разом" - сказала Мей.

"Ми говорили про важливість співпраці між нашими країнами, якщо йдеться про виконання Мінських угод і ситуацію в Україні, а також про те, що санкції мають зберігатися, доки не будуть реалізовані Мінські угоди" - додала прем’єр Британії.

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Крім того, вона наголосила на необхідності негайного припинення бомбардувань Алеппо і у зв’язку з цим потребі міжнародного тиску на Росію.

"Є повна згода, якщо йдеться про наше ставлення до Росії. Польща не згодна на скасування санкцій у даний момент. Мають бути виконані Мінські угоди. В ЄС ми повинні бути рішучі і єдині, якщо йдеться про Росію" - зазначила Беата Шидло.

Як повідомлялося, економічні санкції проти Росії можуть бути продовжені у грудні.