У Південній Осетії визнали, що пострілами відлякували президентів

Влада Південної Осетії визнала, що 23 листопада прикордонники все ж стріляли в повітря, аби зупинити кортеж президентів Грузії і Польщі, що наближався, повідомляє “КоммерсантЪ".

За словами міністра республіки з питань інформації і преси Ірини ГАГЛОЄВОЇ, Михайло СААКАШВІЛІ і Лех КАЧИНСЬКИЙ під`їхали до прикордонного поста, їх охоронці заявили, що хочуть проїхати в Ахалгорі (тобто на територію Південної Осетії). "Їм відповіли в різкій формі, що проїхати не можна. Тоді одна з машин проїхала декілька метрів у бік поста, - розповідає вона. - Була дана автоматна черга в повітря".

Раніше представники керівництва Південної Осетії і Росії спростовували той факт, що осетинські чи російські військовослужбовці під час цього інциденту відкривали вогонь. Вони заявили, що йдеться про "грузинську провокацію". Президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ сказав з цього приводу наступне: "Я відповідально заявляю, що жодної стрілянини не було", нагадує Лента.ру.

Як повідомлялося, польський президент Л.КАЧИНСЬКИЙ під час свого візиту до Грузії 23 листопада вирішив разом з грузинським колегою відвідати ділянку осетинського кордону (у районі, де проходить кордон з Ленінгорським районом). Основна частина Ленінгорського району до серпневої війни була під контролем грузинської влади (і називався він Ахалгорський район), але в результаті збройного конфлікту була взята під контроль російськими військами і, таким чином, де факто приєднана до Південної Осетії. У Тбілісі присутність там російських військ розцінюють як порушення мирної угоди.

За словами Л.КАЧИНСЬКОГО, біля російського блок-поста їх автоколона зупинилася, після цього з російського боку пролунали постріли з автоматичної зброї. Президент Польщі визнав, що через темряву не зміг визначити, стріляли в їх бік чи в повітря. М.СААКАШВІЛІ, зі свого боку, стверджує, що з російського боку цілеспрямовано вівся вогонь по президентському кортежу.

Тим часом І.ГАГЛОЄВА, коментуючи подію, заявила, що інцидент мав місце все таки не на російському, а на осетинському посту, які розташовані недалеко один від одного. "Якщо їхати з боку Тбілісі, спочатку буде осетинський пост, а потім російський, - пояснює вона. - Кортеж з 30 машин під`їхав до нашого поста, оскільки він був ближче".