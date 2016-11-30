Землетрус в Польщі: рятувальники вручну розбирають завал у пошуках зниклих гірників шахти "Рудна"

Про це розповів один з гірників шахти "Рудна", передає RFM.

За його словами, до кінця зміни, він і його колеги не знали про підземний поштовх.

Аварія сталася вчора після 21:00. 6 шахтарів залишаються під землею. Відомо про двох загиблих.

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В зоні аварії було 30 шахтарів. 16 осіб вдалося підняти на поверхню. 8 з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Три людини отримали найбільш серйозні травми.

До рятувальної операції задіяні 45 осіб. Ситуація досить складна, так як в мідних рудниках шахтарі працюють на значній відстані один від одного.

Деякі ділянки на місці завалу викопують вручну.

"Рятувальники намагаються лопатою викопувати обвали і дивитися під ними зниклих шахтарів", - каже директор шахти Павло Марковський.