Землетрус в Польщі: рятувальники вручну розбирають завал у пошуках зниклих гірників шахти "Рудна"
"У момент шоку, я був на іншій стороні шахти. Для мене не було практично ніякої інформації. Поштовх навіть не був особливо помітним".
Про це розповів один з гірників шахти "Рудна", передає RFM.
За його словами, до кінця зміни, він і його колеги не знали про підземний поштовх.
Аварія сталася вчора після 21:00. 6 шахтарів залишаються під землею. Відомо про двох загиблих.
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В зоні аварії було 30 шахтарів. 16 осіб вдалося підняти на поверхню. 8 з них отримали травми різного ступеня тяжкості. Три людини отримали найбільш серйозні травми.
До рятувальної операції задіяні 45 осіб. Ситуація досить складна, так як в мідних рудниках шахтарі працюють на значній відстані один від одного.
Деякі ділянки на місці завалу викопують вручну.
"Рятувальники намагаються лопатою викопувати обвали і дивитися під ними зниклих шахтарів", - каже директор шахти Павло Марковський.