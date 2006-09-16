Папа Римський вибачився перед мусульманами

Папа Римський Бенедикт XVI у суботу приніс вибачення мусульманському світові, повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу Ватикану.

Понтифік визнав цитату, наведену в теологічній лекції, такою, що зачіпає релігійні почуття мусульман, висловив шану до їх віри та надію, що мусульмани зможуть зрозуміти справжнє значення його слів.

Бенедикт XVI, виступаючи з богословською лекцією в університеті Регенсбурга під час пастирського візиту до Німеччини, навів цитату з середньовічного рукопису, в якому були слова: "Розглядаючи те, що нового приніс Мухаммед, ми побачимо тільки зле і нелюдяне, таким є його заклик до розповсюдження віри мечем".

Промова голви католицької церкви викликала обурення релігійних діячів і хвилю протестів у мусульманських країнах.

Лента.ру