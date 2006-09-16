До України прибуває військова делегація з Ізраїлю

Завтра до України з візитом прибуває численна ізраїльська військова делегація на чолі з командувачем авіаційної бази збройних сил Держави Ізраїль бригадним генералом Йохаєм БЕН-НУНОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, основна мета візиту ізраїльської делегації, до складу якої увійшли 186 військовослужбовців-новобранців (без зброї), полягає у відвідуванні місць Голокосту та знайомство з єврейською спільнотою України.

Як передбачається програмою візиту, у понеділок, 18 вересня, ізраїльські військові відвідають у Києві меморіальний комплекс “Бабин Яр”, де візьмуть участь у церемонії біля пам’ятника “Мінори”.

В цей же день представники ізраїльської військової делегації віддадуть шану загиблим у Великій Вітчизняній війні воїнам – покладуть вінки і квіти до Могили Невідомого Солдата в Парку Слави.

Також іноземні гості візьмуть участь у вечорі, присвяченому ветеранам Великої Вітчизняної війни, який відбудеться у Галицькій синагозі.

Візит представників ізраїльської військової делегації триватиме до 19 вересня.