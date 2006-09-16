Хто поїде боротися з протипіхотними мінами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом утворив делегацію України на 7-му щорічну зустріч держав – учасниць Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (м.Женева, Швейцарська Конфедерація, 18-22 вересня 2002 року).

Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, делегацію сформовано в такому складі:

Євген БЕРШЕДА – Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, глава делегації;

Олександр МОСКВІТІН – заступник Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, заступник глави делегації;

Григорій АВДЄЄВ – радник заступника Міністра оборони України, член делегації;

Олександр БАГРІЙ – завідувач сектору Департаменту сил цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, член делегації;

Олександр ДОЦЕНКО – завідувач відділу Департаменту зовнішньополітичних аспектів національної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, член делегації.

Міністрові закордонних справ України Президент доручив затвердити вказівки делегації України на 7-му щорічну зустріч держав – учасниць Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

Кабінет Міністрів України має вирішити питання щодо виділення коштів в іноземній валюті для забезпечення участі в роботі 7-ї щорічної зустрічі держав – учасниць Конвенції про заборону протипіхотних мін.