Віке-Фрейберга погодилася очолити весь світ

Президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА оголосила про свою готовність балотуватися на посаду генерального секретаря ООН. Своє рішення вона назвала "черговим кроком на шляху до жіночої рівноправності".

Як передає РІА «Новости», глава латвійської держави повідомила, що прийняла «зважене і продумане рішення». «Упродовж 60 років жінка жодного разу не ставала генеральним секретарем ООН, і я вважаю, що наразі відповідний момент порушити цю традицію. Найголовніше, щоб в умовах прозорості країни-члени ООН могли вибрати кращого кандидата на посаду генсека», - відзначила В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

Раніше президент Латвії ухилялася від відповіді на запитання про можливість обрання її кандидатом в генсеки ООН. Вперше думка про можливе обрання В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА на таку високу посаду прозвучала в американських ЗМІ близько року тому. Преса неодноразово називала її дуже зручною для США кандидатурою.

Проте зараз при обранні генсека ООН діє негласний географічний принцип, згідно якого генсеком ООН повинні обиратися по черзі представники різних континентів.

Нинішній глава ООН Кофі АННАН - представник Африки. Його мандат завершується 31 січня.

Зараз в штаб-квартирі ООН триває процес обрання генерального секретаря з представників Азії.