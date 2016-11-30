Росія і Вірменія підписали угоду про створення об'єднаного угруповання військ

Міністерства оборони РФ і Вірменії підписали угоду про створення об'єднаного угруповання військ двох країн, пише «DW».

Церемонія підписання угоди міністрами оборони країн відбулась, сьогодні, 30 листопада, в Москві.

Як зазначив міністр оборони Вірменії, Віген Саргасян, угрупування буду створена з метою забезпечення безпеки сторін в регіоні. До її складу увійдуть 102-а російська військова база, дислокована на території Вірменії, а також підрозділи вірменських збройних сил.

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Керувати угрупованням буде об’єднане командування, а призначати та звільняти командиру угруповання буде головнокомандуючий ЗС Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі російсько-українського кордону в окупованому Криму Росія погрожує Києву у відповідь ракетним ударом.

це випливає з листа Міністерства оборони РФ, адресованого військовому аташе в складі посольства України в Росії. У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установках.