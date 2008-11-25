Росії пророкують рецесію вже за місяць

У Росії до кінця поточного року і 2009 року скорочуватиметься виробництво, що призведе до негативних темпів зростання ВВП і рецесії.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомили в Інвестиційній групі «УНІВЕР».

На думку аналітика групи Ксенії ПОЛЯК, сприяти скороченню виробництва в Росії будуть криза ліквідності, відсутність джерел фінансування, підвищення вартості позикових коштів, зниження світових цін на нафту та метали, скорочення внутрішнього попиту, підвищення тарифів на послуги природних монополій.

Більше за інших уже постраждали фінансові компанії, металурги, нафтові компанії, виробники будматеріалів і автовиробники.

За інформацією Інвестгрупи, серед російських металургів одним з перших про скорочення виробництва на 15% заявив "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), пояснивши такі заходи зниженням попиту на свою продукцію на внутрішньому ринку, а також збитковістю експорту на тлі падіння цін на сталь на світових ринках.

Наступними про скорочення обсягів виробництва заявили «Сєвєрсталь», «Череповецький металургійний завод». «Трубна металургійна компанія» заявила про скорочення капвкладень 2009 року в 2,5 разу.

Наступними про скорочення обсягів виробництва та капвкладень можуть заявити компанії сектору кольорової металургії – цьому сприятиме помітне зниження цін на метали в Лондоні, особливо на мідь і нікель.

Автовиробники також вимушені скорочувати обсяги виробництва через скорочення попиту. Зокрема, лідер російського ринку іномарок – модель «Ford Focus» російського виробництва вперше за підсумками жовтня знизив показники продажу, причому одразу на 30%. З серпня не перестає знижуватися і продаж “Kia” - якщо два місяці негативний показник становив 8%, то в жовтні досяг уже 24%.

Лідер російського автопрому ВАТ «АвтоВаз» за 10 місяців 2008 року реалізувало на російському ринку на 1,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А наступного року темпи продажу автомобілів знижуватимуться ще стрімкіше.

Зниження темпів зростання будівництва в III кварталі поточного року (9,9% порівняно з 18,2% у II кварталі і 28,9% у I кварталі) призвело до зниження темпів зростання виробництва будматеріалів. Крім того, суттєво сповільнилося житлове будівництво. За підсумками жовтня було введено 4,7 млн. кв. м. загальної площі житлових будинків, що на 19% нижче за вересневий показник.

«Ми чекаємо, що найбільші втрати за підсумками 2009 року зазнають металурги (через падіння цін на метали та високе боргове навантаження), компанії добувної галузі (через падіння нафтових цін), будівельники та автовиробники. А оскільки компанії саме цих галузей займають суттєву частку в структурі ВВП Росії, то не виключено, що наступного року російська економіка може показати негативні темпи зростання ВВП і вступити в стадію рецесії слідом за Америкою, Європою і Японією», - вважають аналітики.