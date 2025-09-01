Ворожі ППО в АРК також "прикривають" шлях до Новоросійська.

У тимчасово окупованому Криму бійці ГУР Міноборони знищили низку важливих цілей росіян - за даними ВМС ЗСУ, серед них є унікальний радіотелескоп РТ-70. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Зокрема його попросили прокоментувати інформацію Головного управління розвідки про ураження на території АРК низки радіолокаційних систем.

За словами військового, на території українського півострова, захопленого у 2014 році, ворог розмістив дуже багато різноманітних систем ППО.

Відео дня

"Скільки там стоїть радіолокаційних засобів, мабуть, й самі росіяни вам не скажуть. Тому, що постійний рух, постійна підтримка ешелону. Постійна підтримка щільності доволі великої, високої на тимчасово окупованої території Криму, звісно, не випадкова. Її мета - й прикриття так званого Кримського мосту, і прикриття всієї військової інфраструктури Криму, який окупанти наситили за період повномасштабного вторгнення досить серйозно", - сказав Плетенчук.

Ешелонована ППО Росії в АРК, зазначив речник, також прикриває Новоросійськ (РФ), де базуються, зокрема, ракетоносії Чорноморського флоту РФ. Адже багато засобів ураження, уточнив військовий, може йти територією півострова, бо мова й про Азовське море. Плетенчук додав, що у будь-якому разі проріджувати цю щільність це питання № 1, бо поки є щільність ППО виконувати інші місії доволі складно. Тому абсолютно зрозумілі стратегія і тактика, і росіяни завжди намагаються компенсувати втрати.

"Але компенсувати втрати засобів, які були зараз, буде щонайменше дуже дорого, вже не кажучи про те, що дуже складно… Радіотелескоп взагалі унікальний. Цей об’єкт був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування взагалі. Тобто, це унікальний об’єкт, насправді. Так, тут є й засоби радіолокаційної розвідки для викриття обстановки, але у будь-якому разі хочете проторити шлях до інших ворожих об’єктів, то починається це з ППО", - підкреслив речник.

Удари по Криму

Нагадаємо, 31 серпня у Головному управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на території тимчасово окупованого Криму знищено низку важливих цілей російських загарбників. Йшлося, що бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" уразили дороговартісні цілі - радіолокаційний комплекс "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, радіонавігаційна супутникова система "Глонасс" в куполі, берегова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП зі складу зенітного ракетного комплексу С-400.

Вас також можуть зацікавити новини: