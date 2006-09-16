П`ятеро ветеранів Другої світової стрибнули з парашутом на місці своїх боїв

У суботу п`ятеро британських ветеранів Другої світової війни зробили стрибки з парашутом в районі голландського міста Еде (Ede) на згадку про проведену в 1944 році союзниками з антигітлерівської коаліції операції "Маркет Гарден", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на голландське радіо.

На початку тієї операції кілька десятків тисяч солдатів союзних армій десантувалися з повітря. Через 62 роки свої стрибки успішно повторили п`ятеро британських учасників "Маркет Гарден" у віці від 81 до 87 років. Вони стрибали з інструктором і наперед сказали, що всю відповідальність за наслідки беруть на себе.

Ветерани багатьох років здійснювали пам`ятні стрибки з парашутом в небі Нідерландів, але в 2004 році вони, пославшись на вік, сказали, що робили це востаннє. Два тижні тому керівництво організації з проведення заходів на згадку про ту десантну операцію було здивоване наміром шістьох ветеранів поважного віку знов "зневажити роки".

На повторний запит вони заявили, що відмовилися від свого рішення дворічної давності. Все ж таки стрибок з парашутом цього разу зробили лише п`ятеро, оскільки шостий ветеран в останню мить таки передумав.

Довідка. Операція "Market Garden", що тривала з 17 по 26 вересня 1944 р., була спробою американо-англійських військ обійти основну лінію укріплень гітлерівської Німеччини на заході - "Лінію Зігфріда" - і закінчити війну в 1944 році. Згідно з планом, 101-а і 82-а американські повітряно-десантні дивізії, 1-а англійська дивізія ВДВ і польська парашутна бригада мали висадитися вздовж 80-кілометрового коридору у східній Голландії. Метою було захоплення мостів на річках Мозе, Вааль і Рейн (у місцевості Арнхем). Наступним етапом 2-а англійська армія після форсування Рейну мала рушити звільненим коридором на південь для оволодіння Рурским басейном. Проте в Арнхемі легко озброєні англійські десантники натрапили на дві танкові дивізії СС. Після кількох днів жорстокого бою з 11 тисяч чоловік назад прорватися змогли 2 тисячі.

Ця відчайдушно смілива, але невдала операція - досі найбільша в історії битва десантних військ.