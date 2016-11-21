Названо причини катастрофи російського МіГ-29 в Середземному морі: відмова двигунів і порваний трос аерофінішера

Про це розповіло знайоме з організацією польотів на авіаносці джерело, пише Газета.ру.

За його словами, пілот, що катапультувався з машини, яка звалилася в море, — полковник, начальник служби безпеки польотів авіації Північного флоту, раніше здійснив понад 200 посадок на палубу «Адмірала Кузнєцова».

Відзначається, що в досвіді цього льотчика, як пілота палубної авіації, сумніватися немає жодних причин. Високу кваліфікацію льотчика підтвердило і джерело у військовому відомстві, яке назвав пілота «одним з найбільш підготовлених» в палубній авіації.

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За словами співрозмовника, на палубі крейсера «Адмірал Кузнєцов» розташовуються чотири троси аерофінішера «Світлана-2». При посадці літаків вони піднімаються на 12 см. Перший трос розташований у 46 м від обрізу польотної палуби, далі через 12 м один від одного — ще два.

Пілотові, що здійснює посадку, треба намагатися зачепитися спеціальним гальмівним гаком літака за другий трос, а ще краще за третій (є ще четвертий — резервний). Якщо намагатися зачепитися за перший, при посадці може статися небезпечний дотик гаком палуби корабля, особливо враховуючи те, що авіаносець в морі схильний до хитавиці.

Таким чином, завдання пілота палубної авіації — посадити літак на ділянку довжиною 36 м з відхиленням від осьової лінії польотної палуби не більше 3 м. Більш того, зазвичай від пілотів вимагається точність з відхиленням не більше 1 м.

Таким чином, літаку МіГ-29К з нормальною злітною масою близько 18,5 т, розмахом крила понад 11 м і довжиною більше 17 м треба потрапити в прямокутник дуже невеликого розміру.

На американських авіаносцях перший трос аерофінішера розташований у 56 м від краю, а 10 м в цьому випадку — чимало.

Як зазначається, кут зниження літака, що здійснює посадку на палубу авіаносця, становить 4 градуси. Посадка здійснюється на високих оборотах двигунів літака, на режимах, близьких до злітних. Літак при цьому не вирівнюється, як при посадці на стаціонарну бетонну злітно-посадкову смугу. Газ двигунів забирається тільки після того, як літак зачепився хоча б за один трос аерофінішера. В іншому випадку для літака виключається можливість відходу на друге коло. На крейсері «Адмірал Кузнєцов» вже був випадок, коли літак здійснив посадку, зачепилася за трос аерофінішера, прибрав газ і в цей момент трос порвався.

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Джерело зазначило, що винищувач Міг-29К часто рве посадочні троси аерофінішера авіаносця, що і сталося в ході виконання польотів 13 листопада 2016 року.

В той день з важкого авіаносного крейсера злетіло три МіГ-29КР. Після виконання польотного завдання літаки поверталися на авіаносець. Посадка на палубу корабля у цьому випадку має відбуватися з інтервалом три-чотири хвилини.

Другий МіГ-29КР зачепився за другий трос аерофінішера, порвав його і в кінцевому підсумку зачепився тільки за резервний четвертий трос. Порваний другий трос заплутався за третій і зробив неможливим використання його при посадці літака.

Деякий час посадка літаків на авіаносець була в принципі нездійсненною. В цей час на глісаді зниження знаходився третій винищувач МіГ-29КР. Оскільки команді авіаносця знадобився деякий час, щоб привести троси аерофінішерів у порядок, керівник польотів дав команду пілотові третього літака йти на друге коло. Вже під час перебування літака в зоні очікування у нього відмовили обидва двигуни. У них, за попередньою версією, перестало надходити паливо. У таких випадках реактивний літак падає вниз, як камінь, а льотчику залишається тільки одне — встигнути катапультуватися.

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Варто відзначити, що на думку окремих фахівців, Міг-29КР/КУБР (кодифікації НАТО Fulcrum-D, «Точка опори») взагалі не варто брати на бойову службу в Середземне море. Машина знаходиться ще на етапі випробувань, які будуть тривати до 2018 року. Винищувач, як кажуть льотчики, ще не «прописався» на крейсері «Адмірал Кузнєцов».

Зараз над точним встановленням причин авіаподії працює спеціальна комісія, і військові пропонують вважати всі опубліковані в ЗМІ версії інциденту з МіГ-29К домислами, так як літаки МіГ-29К пройшли всі необхідні випробування.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада стало відомо про катастрофу в Середземному морі МіГ-29К ВМФ Росії, що входить до складу ударної групи "Адмірала Кузнєцова".