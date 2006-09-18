Молдова звинувачує Придністров`я у зриві переговорів, авторитаризмі та криминалі

Уряд Молдови бачить в проведеному в Придністров`ї референдумі лише "форму торпедування переговорного процесу про мирне об`єднання Молдавської держави, а також прагнення законсервувати авторитарний і кримінальний характер влади в регіоні".

Про це йдеться в заяві молдавського уряду.

"Адміністрація придністровського регіону, незважаючи на солідарні і категоричні оцінки міжнародного співтовариства, організувала і провела 17 вересня 2006 року так званий консультативний референдум про політичне самовизначення регіону", - зазначається в документі.

"Уряд Республіки Молдова бачить у даному заході лише форму торпедування переговорного процесу про мирне об`єднання молдавської держави, а також прагнення законсервувати авторитарний і кримінальний характер влади в регіоні", - йдеться в заяві.

Уряд Молдови заявляє, що він "так само, як і все міжнародне співтовариство, не визнає результати так званого референдуму від 17 вересня і не вважає для себе за можливе якимсь чином розглядати даний захід у контексті мирного і остаточного розв’язання конфлікту".

Уряд Молдови "висловлює вдячність державам і організаціям - учасникам процесу політичного врегулювання придністровської проблеми - Російській Федерації, Україні, ОБСЄ, ЄС і США за єдине розуміння того, що вирішення придністровської проблеми можливе виключно на умовах дотримання суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова".