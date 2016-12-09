Трамп став продюсером реаліті-шоу із Шварценеггером в ролі ведучого

Обраний президент США Дональд Трамп буде виконавчим продюсером популярного реаліті-шоу телеканалу Ен-бі-сі The Celebrity Apprentice («Учень знаменитості»), повідомляють американські ЗМІ з посиланням на керівництво каналу.

Відзначається, що Трамп був ведучим програми з 2008 по 2015 рік, але влітку минулого року телеканал розірвав контракт з ним через скандальні заяви про мексиканських мігрантів, які Трамп зробив на початку своєї президентської кампанії. Після цього програма перестала виходити в ефір, пише російська служба ВВС.

У телешоу The Celebrity Apprentice беруть участь знаменитості, які прагнуть зібрати якомога більше коштів на потреби якоїсь благодійної організації.

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Деталі майбутнього контракту Трампа з телеканалом не розголошуються. Зокрема, невідомо, яку зарплату він отримуватиме на цій посаді.

Показ нових випусків програми розпочнеться 2 січня 2017 року, ведучим 15-го за рахунком сезону буде голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер.

Раніше Трамп зазначав, що не має наміру займатися справами своїх компаній на посту президента країни. Однак багато експертів вважають, що він не зможе повністю відійти від бізнесу, зайнявши президентський пост, і це може призвести до конфлікту інтересів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп ще в червні продав всі свої частки в різних компаніях. Поки що немає даних, кому саме мільярдер продавав акції.

Мова йде про банки, нафтові гіганти і інші компанії.

Прес-секретар обраного президента Джейсон Міллер завагався з відповіддю на питання, кому Трамп продав акції і за скільки. За законом мільярдер зможе не розкривати інформацію про свої фінанси до травня 2018 року. Продаж акцій Трампом дозволить уникнути конфлікту інтересів і проблем при прийнятті рішень в Білому домі.