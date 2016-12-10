Керрі звинуватив режим Асада у військових злочинах через бомбардування Алеппо

Про це Керрі заявив 10 грудня у Парижі на конференції щодо ситуації з Алеппо, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, "безвідповідальні бомбардування, здійснювані сирійським режимом", порушують принцип верховенства права.

Перед закінченням міжнародної зустрічі так званої "Групи друзів Сирії" Керрі знову закликав сторони конфлікту до перемир'я, щоб доставити гуманітарну допомогу і здійснити евакуацію з міста мирних жителів і хворих людей.

Також ще один учасник зустрічі, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив про необхідність припинити бої за Алеппо і доставити у місто гуманітарну допомогу.

Крім міністрів закордонних справ США і Франції, у конференції брали участь глави дипломатичних відомств ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, Великої Британії Борис Джонсон, Туреччини Мевлют Чавушоглу та Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані, а також представники Саудівської Аравії, ОАЕ, Італії та Йорданії.

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Як повідомляв УНІАН, за останній місяць у східних районах Алеппо, які залишаються в облозі, загинули понад 800 осіб, і ще близько 3-3,5 тисяч осіб отримали поранення.

В останні тижні війська президента Башара аль-Асада за підтримки російської авіації здійснюють масований наступ у раніше другому найбільшому місті Сирії. Повернення Алеппо під контроль урядових військ дозволить режиму Асада мати істотні переваги в кровопролитній війні, яка за 6 років забрала життя більш як 300 тис. осіб.

Урядові сили Сирії та їх союзники 7 грудня встановили повний контроль над Старим містом в Алеппо, яке досі контролювалося антиурядовими повстанцями. Зараз, за підрахунками спостерігачів, лояльні Асаду сили контролюють близько 80% східної частини Алеппо. Чотири роки ця частина міста була під владою опозиції.

Президент Сирії заявив, що встановлення повного контролю над Алеппо не означатиме кінця війни в Сирії.