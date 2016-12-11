В результаті вибуху в Сомалі загинуло щонайменше 29 осіб - ЗМІ

В результаті вибуху спорядженого вибухівкою автомобіля біля поліцейської дільниці у морського порту сомалійської столиці Могадішо загинуло щонайменше 29 осіб, повідомляє РБК з посиланням на місцеву поліцію.

Раніше голова місцевої служби швидкої допомоги Абдікадір Абдірахман Адем розповів The Telegraph, що в результаті інциденту загинули 16 осіб.

"Ми надали допомогу 48 постраждалим і винесли 16 тіл загиблих в результаті вибуху", - призводило видання слова співрозмовника.

Як повідомляли три джерела в правоохоронних органах, вибухівка була приведена в дію терористом-смертником, писало місцеве видання Marge Maarne Wale. Цю інформацію підтвердив Reuters один із співробітників порту.

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Marge Maarne Wale також писало, що нападник хотів підірвати знаходилося у порту будівля податкової інспекції. The Telegraph зазначає, що пізніше ця інформація не підтвердилася.

"Згідно з даними місцевих військових, відповідальність за атаку на себе взяло терористичне угрупування "Аш-Шабаб", - повідомляє Reuters.

У червні терористичне угрупування "Аль-Шабаб" напало в Могадішо на готель. Тоді в результаті атаки загинуло 15 осіб, ще 25 отримали поранення.