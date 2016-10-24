Бойовики "Талібан" зняли підрив смертника з дрона (відео)

Ролик був знятий за допомогою безпілотника, пише Al Jazeera.

Дія відбувається в південній афганській провінції Гільменд. Повна версія відео, яке триває 23 хвилини, починається зверненням бойовика в чорному тюрбані і білій туніці, який стоїть поруч з начиненим вибухівкою "Хамві". Далі він в'їжджає на поліцейську базу і активує вибуховий пристрій.

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У міністерстві оборони Афганістану вважають ролик справжнім. У Facebook Al Jazeera опублікована його скорочена версія.

Угрупування "Талібан" бореться за владу в Афганістані. Його бойовики вже захопили значні території країни, в тому числі 85% найбільшої його провінції Гільменд.