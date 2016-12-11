Кількість жертв трагедії в Нігерії зросла до 160 осіб

У Нігерії в місті Уйо внаслідок обвалення даху церкви в суботу, 10 грудня, загинуло щонайменше 160 осіб. Місцеві ЗМІ оцінюють число можливих жертв до 200 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами директора лікарні місцевого університету, у переповненому морзі вже перебувають 160 тіл. Але остаточна кількість загиблих, за його словами, може бути набагато вищою. Водночас, як стало відомо, багато тіл були доставлені у приватні морги, розкидані по всьому місту.

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Інцидент стався під час церемонії висвячення єпископа місцевої церкви. Церкву добудовували поспіхом, щоб встигнути до церемонії. Металеві конструкції, із яких був зроблений дах будівлі, впали через півгодини після початку богослужіння. Сам єпископ, а також присутній на церемонії губернатор штату Аква-Ібом, у якому розташоване місто Уйо, не постраждали.

Влада штату пообіцяла провести ретельне розслідування, щоб встановити, чи були порушені стандарти під час будівництва. У Нігерії обвалення будівель нерідко відбувається через неякісні матеріали, погану роботу будівельників та корупцію.