У Нігерії обвалився дах церкви: загинули понад 60 людей
03:18, 11 грудня 2016Світ
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Розбирання завалів триває, тому кількість жертв може збільшитися.
Ілюстрація REUTERS
У місті Уйо на південно-сході Нігерії (штат Аква-Ібом) обвалився дах церкви, в результаті чого загинули більше 60 людей.
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Розбір завалів триває, тому кількість жертв може збільшитися, заявив агентству Ассошіейтед прес місцевий чиновник.
Сотні людей зібралися в церкві, щоб бути присутнім на церемонії висвячення священика, передає Російська служба Бі-бі-сі.
На церемонію був запрошений в тому числі губернатор штату Удом Еммануель. Йому вдалося вижити.
Церкву тільки нещодавно збудували. Робітники поспішали, щоб встигнути закінчити роботи до церемонії.
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