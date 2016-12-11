У Нігерії обвалився дах церкви: загинули понад 60 людей

У місті Уйо на південно-сході Нігерії (штат Аква-Ібом) обвалився дах церкви, в результаті чого загинули більше 60 людей.

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Розбір завалів триває, тому кількість жертв може збільшитися, заявив агентству Ассошіейтед прес місцевий чиновник.

Сотні людей зібралися в церкві, щоб бути присутнім на церемонії висвячення священика, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На церемонію був запрошений в тому числі губернатор штату Удом Еммануель. Йому вдалося вижити.

Церкву тільки нещодавно збудували. Робітники поспішали, щоб встигнути закінчити роботи до церемонії.