Путін неодноразово зустрічався з кандидатом на пост держсекретаря США Тіллерсоном - Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, наскільки близько Путін знайомий з Тіллерсоном, Пєсков відповів, що у них були кілька разів ділові зустрічі. «Президент приймав пана Тіллерсона, в тому числі з його партнерами тогочасними, у РФ», - сказав прес-секретар.

«Що стосується Тіллерсона, то, наскільки нам відомо, поки обраним президентом (Дональдом Трампом) він нікуди не номінувався. У крайньому випадку, я не бачив таких новин. Дійсно, в силу своєї роботи на посаді голови однієї з найбільших нафтових компаній він неодноразово мав контакти з нашими представниками. Він дуже професійно виконує свої обов'язки», - заявив Пєсков.

Читайте такожЗаява Трампа про Тайвань стривожила Пекін

За його словами, Тіллерсон отримав російський «Орден Дружби» за «зусилля та діяльність з розвитку співпраці» і «вибудовування добрих відносин».

Як сказав Пєсков, раніше планувалася велика кількість взаємовигідних проектів, але низка з них виявилася нездійсненим.

«Що стосується тверджень про те, добре він чи погано ставиться до Російської Федерації, це велика різниця - бути держсекретарем і керувати, нехай і дуже великою, компанією. Тому якісь симпатії, безумовно, завжди відступають на другий план, і тут єдине, що залишається, це готовність демонструвати конструктивний настрій і проявляти професіоналізм. От ми сподіваємося, що саме таке і буде», - зазначив Пєсков.

Він заявив, що це стосується не тільки Тіллерсона, а й будь-кого, хто стане держсекретарем в адміністрації Трампа.

Пєсков додав, що Москва і Вашингтон відіграють велику роль у забезпеченні глобальної безпеки і стабільності. «Звичайно, взаємодія в плані забезпечення безпеки, в плані процесів роззброєння, нерозповсюдження, боротьби з тероризмом і з усіма новими викликами XXI століття, безумовно, мають велике значення. Але в цілому, звичайно, йдеться про те, що ми шукали і шукаємо взаємовигідну рівноправну співпрацю у тих сферах, які цікаві для наших країн», - сказав Пєсков.

Раніше телеканал NBC повідомив, що Трамп вибрав Тіллерсона на пост держсекретаря США.

11 грудня Трамп похвалив Тіллерсона в інтерв'ю Fox News, але відмовився повідомляти, чи висуне його на посаду держсекретаря. Він обмежився словами, що «дуже близький» до вибору. Штаб Трампа заявив, що висунення відбудеться не раніше понеділка, 12 грудня.