Лавров заявив про нібито наявність в ЄС інструкцій щодо порядку вживання висловлювань на адресу РФ

Про це повідомляє ТАСС.

"Не думаю, що відкрию великий секрет, коли скажу, що нам відомо про наявність в Євросоюзі письмових інструкцій про те, як кожна країна, включаючи країни-кандидати на вступ, повинна публічно висловлюватися при будь-якій згадці про РФ", - сказав міністр.

Читайте такожЛавров вилаявся під час переговорів із саудівським міністром (відео)

Зокрема, Лавров зазначив, що серед "обов'язкових" до використання термінів нібито є "анексія Криму" та "окупація Донбасу".

"Там записано, що абсолютним зобов'язанням всіх цих країн треба говорити як мантру терміни "анексія Криму", "окупація Донбасу", і так далі. Дуже схоже на те, що ця інструкція є обов'язковою до виконання", - сказав глава МЗС РФ.

При цьому Лавров вважає, що "сліпого підпорядкування" цим вимогам вже не спостерігається.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров нахамив оператору міжнародного агентства Reuters під час протокольної зустрічі на полях міністерського засідання ОБСЄ.