У Кремлі жаліються, що вигнані з Іраку ісламісти заважають їм рятувати Асада в Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте також"Росія перешкоджає боротьбі з ІДІЛ": голова легендарної розвідслужби MI6 вперше виступив публічно

«Пальміра - це все ж таки сірійське місто. І це не Росія втрачає Пальміру, тут потрібно, мені здається, коректно формулювати питання. Загроза втрати Пальміри - це втрата для всього цивілізованого людства, а не для Росії», - підкреслив Пєсков.

За його словами, «наявне видавлювання великих груп терористів з Іраку, що дозволяє їм формувати вже на території Сирії великі терористичні об'єднання і переходити до наступальних дій».

«Росія продовжить свою діяльність по боротьбі з тероризмом і наданню допомоги сирійцям. Ми розраховуємо, що у самий найближчий час контратаки будуть придушені», - сказав Пєсков.

На його думку, США не хочуть реально співпрацювати з Росією щодо Сирії, а така взаємодія дозволило б уникнути контратак терористів, як у Пальмірі.

«Ми шкодуємо також, що досі не існує координації дій і реальної співпраці з іншими державами, перш за все, зі Сполученими Штатами Америки, які не хочуть співпрацювати. Така співпраця дозволило б нам усім ефективно уникати подібних атак з боку терористів», - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, днями бойовики «Ісламської держави» знову увійшли у древнє сірійське місто Пальміра.

Пальміра була звільнена наприкінці березня сирійськими збройними силами. «ІД» утримувала Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятки старовини. Зокрема, джихадісти знищили Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і численні статуї. Крім того, вони підірвали храм, який вважався одним з найбільш значущих пам'яток пізньої античності. Відступаючи з Пальміри, бойовики замінували дороги.

Пальміра - пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До початку конфлікту в Сирії місто щороку відвідували понад 150 тис. туристів.