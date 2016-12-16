Франція ініціює нові термінові переговори в ООН щодо ситуації в Алеппо

Про це пише ТСН з посиланням на The Local France.

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"Франція в четвер закликала до термінових закритих консультацій в Раді Безпеки ООН щодо евакуації цивільних осіб з сирійського міста Алеппо і планів поставок допомоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд розкритикував роль Росії в облозі Алеппо, заявивши, що Москва порушила обіцянку стосовно допомоги захопленим цивільним особам.

Як повідомлялося раніше, капітуляція повстанців або відведення сил з Алеппо означатиме припинення повстання у місті, яке тривало найбільший період часу в Сирії до спалаху війни після масових протестів у 2011 році.

Відповідна домовленість з’явилася після того, як ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати та союзні їм іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у “масових вбивствах”.

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Придушення останніх “тліючих вуглинок повстання” у Алеппо дасть президенту Сирії Башару аль-Асаду та його коаліції військових сил, російських повітряних сил та підтримуваних Іраном бойовиків найбільшу перемогу на полі бою за увесь час війни.