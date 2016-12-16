Франція ініціює нові термінові переговори в ООН щодо ситуації в Алеппо

01:17, 16 грудня 2016
Світ
325 0

Франція ініціює нові термінові переговори в ООН щодо ситуації в сирійському Алеппо.

REUTERS

Про це пише ТСН з посиланням на The Local France.

Читайте такожГлава МЗС Британії викликав "на килим" посла Росії, роз'яснити бомбардування Алеппо "орлами" Путіна і Асада

"Франція в четвер закликала до термінових закритих консультацій в Раді Безпеки ООН щодо евакуації цивільних осіб з сирійського міста Алеппо і планів поставок допомоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд розкритикував роль Росії в облозі Алеппо, заявивши, що Москва порушила обіцянку стосовно допомоги захопленим цивільним особам. 

Як повідомлялося раніше, капітуляція повстанців або відведення сил з Алеппо означатиме припинення повстання у місті, яке тривало найбільший період часу в Сирії до спалаху війни після масових протестів у 2011 році.

Відповідна домовленість з’явилася після того, як ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати та союзні їм іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у “масових вбивствах”.

Читайте такожГлава МЗС Франції засудив Росію за "постійну брехню" про сирійський конфлікт

Придушення останніх “тліючих вуглинок повстання” у Алеппо дасть президенту Сирії Башару аль-Асаду та його коаліції військових сил, російських повітряних сил та підтримуваних Іраном бойовиків найбільшу перемогу на полі бою за увесь час війни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Евакуація із захоплених армією Асада районів Алеппо
Теги: #Сирія#Алеппо