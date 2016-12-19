Німеччина та Литва засудили вбивство російського посла в Туреччині
Федеративна Республіка Німеччина та Литовська Республіка засудили вбивство посла Російської Федерації у Туреччині Андрія Карлова.
Про це йдеться у повідомленнях міністерств закордонних справ ФРН та Литви у Twitter.
"Ми рішуче засуджуємо вбивство російського посла у Туреччинні ", - зазначається у дописі німецького зовнішньополітичного відомства.
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"Ми засуджуємо напад, під час якого було вбито російського посла в Анкарі", - заявили в литовському МЗС.
Обидва відомства висловили співчуття рідним і близьким Карлова.
Як повідомлялося, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями.
Пізніше деякі ЗМІ повідомили, що Карлов помер.
Також зазначалося, що внаслідок стрілянини поранення отримали ще декілька осіб.
Припускають, що напад вчинив радикальний ісламістський екстреміст.