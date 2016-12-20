Президент США за день помилував 78 ув'язнених

Це наймасовіше одночасне пом'якшення покарання президентом США в історії країни, передає Медуза з посиланням на повідомлення Білого дому.

Всього за час свого президентства Обама пом'якшив покарання 1324 ув'язненим, більшість — в 2016 році. 148 осіб були помилувані; серед тих, кому Обама скоротив термін ув'язнення, було 395 засуджених до довічного позбавлення волі.

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Як пише Associated Press, Обама в першу чергу скорочував покарання засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками.

Відзначається, що Барак Обама пом'якшив вироки більшій кількості людей, ніж його безпосередні попередники. При Джорджі Буші-молодшому таких людей було 200, при Біллі Клінтоні — 459, при Джорджі Буші-старшому — всього 77. Найбільша кількість людей — близько 7000 осіб — була помилувана Ендрю Джонсоном після Громадянської війни в 1866 році. Франклін Делано Рузвельта, який чотири рази обирався президентом США, пом'якшив покарання 3687 ув'язненим.

У США ув'язнених більше, ніж у будь якій іншій країні світу — понад два мільйони осіб. За кількістю ув'язнених на 100 тисяч жителів США займають друге місце (693) після Сейшельських островів.