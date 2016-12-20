Масштабна ДТП у Франції: в тумані зіткнулися близько 50 машин (фото)

Про це повідомляє Ouest-France.

За попередніми даними, в ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Аварія сталася між населеними пунктами Ла-Рош-сюр-Йон і Сабль-Олон. За різними даними, зіткнулися до 50 транспортних засобів.

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Дорога зараз закрита для руху, щоб надати допомогу постраждалим. Більше двох десятків машин швидкої допомоги перебувають на місці ДТП.

Ймовірно, аварія сталася через сильний туман і погану видимість.