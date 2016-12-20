Масштабна ДТП у Франції: в тумані зіткнулися близько 50 машин (фото)
15:55, 20 грудня 2016Світ
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У департаменті Вандея на заході Франції сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю кількох десятків автомобілів.
Дорога зараз закрита для руху / Franck Dubray
Про це повідомляє Ouest-France.
За попередніми даними, в ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро постраждалих перебувають у важкому стані.
Аварія сталася між населеними пунктами Ла-Рош-сюр-Йон і Сабль-Олон. За різними даними, зіткнулися до 50 транспортних засобів.
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Дорога зараз закрита для руху, щоб надати допомогу постраждалим. Більше двох десятків машин швидкої допомоги перебувають на місці ДТП.
Ймовірно, аварія сталася через сильний туман і погану видимість.
Franck Dubray
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