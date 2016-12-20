Уряд Сирії дозволив ООН посилити моніторинг в Алеппо

Сирійський уряд дозволив ООН додатково направити до східної частини Алеппо 20 експертів для моніторингу ситуації у місті, пише Reuters з посиланням на заяву спікера ООН Єнса Лерке.

"Завдання полягає в тому, щоб контролювати і спостерігати за евакуацію», - пояснив спікер ООН завдання спостерігачів в Алеппо.

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При цьому, за словами Оерке, це дасть можливість майже втричі збільшити кількість міжнародних співробітників, які перебувають в даний час в Алеппо.

Нагадаємо, Російська Федерація планувала представити в Радбезі ООН нові пропозиції по ситуації в Алеппо. Як заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, РФ планувала блокувати документ щодо відправлення спостерігачів у східну частину Алеппо та блокуватиме відповідну резолюцію Радбезу ООН.

Втім, Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію про направлення в місто Алеппо, оточене військами президента Сирії Башара Асада, дії яких підтримує російська авіація, міжнародних спостерігачів для безпечної евакуації цивільних громадян.